Bürger stimmen ab Heute wird entschieden: Bleibt die Schule in Kessel?

Nicht nur die Bürgerinitiative hat in den vergangenen Monaten um Unterstützer geworben, auch die im Rat vertretenen Parteien hoffen, dass die Gocher sich zahlreich zu einer Meinung durchgerungen haben. Für alle Parteien außer der CDU, die auf der Seite der Initiative steht, geht es darum, einen Neubau in Asperden zu realisieren, den die Ratsmehrheit im vergangenen Jahr beschlossen hatte. Die ursprünglich geplante Sanierung der Teilstandorte der Niers-Kendel-Schule in Asperden und Kessel hatte der Bürgermeister gestoppt, weil sie viel teurer als erwartet geworden wäre. Beschlossen ist als Folge der Gocher Schulentwicklung – die Stadt wächst, es braucht mehr Raum für Schüler und den Ganztag – dass die Niers-Kendel-Schule künftig dreizügig sein wird. Entweder mit je zwei Parallelklassen in Asperden und einem Zug in Kessel, oder in einem zentralen Gebäude in Asperden. Für letzteres sprechen schulfachliche, logistische und Personalgründe, sagen die Verwaltung, die Mehrheit im Rat und auch die Gremien der Schule, die Initiative und manche Kesseler Eltern sehen das anders. Unter anderem finden sie, dass jüngere Kinder besser im eigenen Ort zur Schule gehen und in einem kleinen System nicht so leicht jemand „untergeht“. Ungeklärt ist, ob eine der Varianten einen klaren Kostenvorteil böte. Die Initiative geht davon aus, dass Sanierung und Erweiterung an zwei Standorten günstiger wäre, die andere Seite glaubt das nicht. Belastbare Zahlen könne man gegenwärtig noch nicht nennen, sagt die städtische Vermögensgesellschaft. Zumal noch nicht feststeht, ob ein Grundstücksankauf ansteht oder am bisherigen Standort gebaut wird.