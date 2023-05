Ausstellung im M4 in Goch Eine der ersten Pfarrerinnen in Deutschland

Der Lebensweg der geborenen Asperdenerin war in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Sie studierte Theologie zu einer Zeit, als man als Frau noch nicht davon ausgehen konnte, damit irgendwie Geld verdienen zu können. Außerdem fiel ihr Studium in ein Jahrzehnt, in dem die Nationalsozialisten das Sagen hatten. Und die machten sich nicht nur schuldig an Verbrechen gegen weite Kreise der Menschheit, sie erschwerten auch die Religionsausübung erheblich. Gegen all diese Widerstände setzte sich Ilse Härter durch, schloss sich einer Kirche an, die einen Sonderweg ging und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg eine der ersten Pfarrerinnen in Deutschland. Die längste Zeit war sie Schulpfarrerin in Leverkusen und Wuppertal-Elberfeld. Nach ihrer Pensionierung kehrte sie nach Goch zurück, wo sie im hohen Alter von fast 101 Jahren starb. Eine Gruppe Schülerinnen des städtischen Gymnasiums widmet ihr nun eine Ausstellung im Begegnungshaus M4.