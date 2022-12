Video aus Hassum Aufregung um vermeintlichen Wolf in Goch – Experten eingeschaltet

Es war an der Ecke Hassumer Straße / Grenzweg in Hassum, als sich das Tier ihrem Auto näherte. Die Insassen des Fahrzeugs filmten es und machten Fotos. Für sie war klar, dass es sich um einen Wolf handelt, der da um ihr Auto lief. Aber es war keiner, wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (Lanuv) nach Auswertung der Bilder auf Anfrage der Redaktion jetzt mitteilte. Doch können selbst die Experten nicht sofort beurteilen, ob es sich bei dem Tier um einen Wolf handelt. „Es ist ein Hund. Der wurde jedoch so gezüchtet, dass er aussieht wie ein Wolf“, sagt Wilhelm Deitermann, Sprecher beim Lanuv. Dass es sich hier um einen Hund handelt, haben die Fachleute unter anderem am Fell und der Schwanzhaltung bestimmt, die sich von dem eines Wolfes unterscheiden.