Gocher Jugendzentrum : Astra-Sommerferienspaß: Anmeldung startet im Mai!

GOCH (RP) In den letzten drei Wochen der Sommerferien vom 5. August bis zum 23. August findet der Sommerferienspaß des Jugendzentrum Astra unter dem diesjährigen Motto: „Hakuna Matata – Mit allen Sinnen durch das Astra“ statt.

Gocher Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren können jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.30 bis 16 Uhr auf dem Gelände des Jugendzentrums Astra in eine bunte Welt voller Spiel und Spaß eintauchen. Viele kreative Angebote und sportliche Aktivitäten stehen wie immer auch auf dem Programm. Zudem ist auch wieder ein Ausflug zum Irrland in Kevelaer geplant. Beim Sommerferienspaß besteht, nach Absprache, die Möglichkeit, die Kinder bereits ab 7.30 Uhr in die Betreuung des Astra zu geben. Das Programm wird um 8.30 Uhr beginnen.