Goch-Asperden : WDR-Hausparty für 1800 Gäste im Gut Graefenthal

Goch-Asperden Feiern unter freiem Himmel. Die WDR-2-Hausparty feiert mit 1800 Partygästen am Samstag, 3. August, ab 20 Uhr, im Hof von Kloster Graefenthal. Gastgeber sind die WDR-2-Moderatoren Jan Malte Andresen und Conny Raupold.

Und wenn es das Wetter so will, wird aus der Hausparty einfach eine Scheunenparty.

Eine Hausparty ohne Möbel. Da verwandeln sich der Klosterhof und die Scheune für eine Nacht in eine kultige Wohnung, die zum Feiern einlädt. Abrocken im Wohnzimmer, nette Gespräche bei Rotwein in der Küche führen, lustige Erinnerungsfotos im Schlafzimmer schießen, oder einfach nur gemütlich auf dem Sofa sitzen und im Fotoalbum der Gastgeber blättern und sich Anekdötchen erzählen lassen. In den Regalen stehen die Lieblingsbücher und Erinnerungsfotos der Moderatoren, auf den Sideboards liegen Zeitungen zum Schmökern und vielleicht findet sich auch ein Fußballwimpel. Wer die Herausforderung sucht – für den steht der WDR-2-Liga-Live-Kicker bereit. Für die richtigen Beats und eine volle Tanzfläche sorgt DJ Stephan. Aufgelegt werden die tanzbaren Hits von Ed Sheeran, Rita Ora und Mark Forster bis hin zu Party-Klassikern der Rock- und Popgeschichte. Selbstverständlich werden auch Musikwünsche erfüllt. Die Hausparty ist eine prima Gelegenheit, eine besondere Location in NRW kennenzulernen – beim Tanzen, Entdecken, Entspannen. Und die Moderatoren bekommen für die Hörer neben einer Stimme auch ein Gesicht.