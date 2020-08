Schwerer Unfall in Goch : 18-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Schwerer Unfall in Goch

Goch In der Nacht auf Sonntag hat sich in Goch ein schwerer Unfall ereignet. Eine Radfahrerin wurde von einem Auto erfasst. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Eine 18-Jährige aus Goch fuhr gegen 0.30 Uhr im Ortsteil Asperden mit dem Fahrrad auf der Maasstraße in Höhe des Klosters Graefenthal, um den auf der anderen Straßenseite liegenden Radweg zu nutzen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Beim Überqueren der Straße übersah sie ein aus Richtung Triftstraße in Richtung B504 fahrendes Auto. Die 56-jährige Fahrerin aus Bedburg-Hau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.