Goch : Schüler lernen im Museum die Stadtkultur kennen

Die Schüler nehmen auch an der AG „Künstlerwerkstatt“ teil. Foto: AWO

GOCH Klassen der Arnold-Janssen-Schule kooperieren mit dem Museum Goch. Es gab auch eine erlebnisreiche Begegnung mit Alpakas im Museumsgarten.

Seit vergangenem Herbst kooperieren die Klassen des rhythmisierten Ganztags der AWO an der Arnold-Janssen-Schule in Goch im Rahmen der „Künstlerwerkstatt-AG“ erfolgreich mit dem Museum der Stadt. „Wir besuchen regelmäßig das Museum und führen dort kreative und informative Aktionen durch“, erläutert Lorena Ruge, Koordinatorin der AG. Somit solle den Schülern die Kultur ihrer Heimatstadt näher gebracht, sollten sie den Bezug zu „ihrem“ Museum und zu anderen Museen intensivieren, so Ruge. Ein Höhepunkt war die Begegnung mit den Alpakas im Museumsgarten.