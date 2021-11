Goch : Arnold Janssen wird dauerhaft Ganztagsschule

GOCH Der Schulausschuss folgte jetzt dem Vorschlag der Verwaltung, ab dem Schuljahr 2022/2023 das Betreuungsmodell zu verstetigen. Der Rat muss die Entscheidung noch endgültig bestätigen.

(nik) Der Versuch ist mehr als geglückt, sagt die kommissarische Schulleiterin, und deshalb schlug sie vor, die Grundschule Arnold-Janssen über die Versuchsphase hinaus dauerhaft im „rhythmisierten Ganztag“ zu betreiben (RP berichtete vorab ausführlich). Der Schulausschuss folgte jetzt dem Vorschlag der Verwaltung, ab dem Schuljahr 2022/2023 das Betreuungsmodell zu verstetigen. Der Rat muss die Entscheidung noch endgültig bestätigen, zumal auch nicht unerhebliche Mehrkosten für die Stadt anfallen – pro Zug und Schuljahr etwa 35.000 Euro, im Vollbetrieb in wenigen Jahren also 280.000 Euro jährlich. Beim rhythmisierten Ganztag verbringen die Kinder im Klassenverband den Schulalltag von 8.15 Uhr bis 15 oder 16 Uhr, wobei der Schulalltag aus sich abwechselnden Unterrichts- und Freizeitangeboten besteht. Das Konzept soll die Arnold-Janssen-Schule, aber auch den Schulstandort Goch zukünftig insgesamt stärken. An den übrigen Gocher Grundschulen gibt es weiterhin den Offenen Ganztag.