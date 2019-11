Verkehr in Kalkar : Anwohner beschweren sich über Raser

Kalkar Auf der Neulouisendorfer Straße werde gerast, beklagt ein Anwohner. Mit einer Unterschriftenaktion fordern Nachbarn verkehrsberuhigende Maßnahmen und Geschwindigkeitskontrollen.

Laut dem Straßenverkehrsamt seien verkehrsrechtliche Maßnahmen aus der Neulouisendorfer Straße nicht erforderlich. So heißt es im Bescheid: „Beschränkungen des fließenden Verkehrs dürfen nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko der Beeinträchtigung der Sicherheit und Ordnung erheblich übersteigt“. Dies sei allerdings nicht der Fall. Weiter heißt es, dass „Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Sicherheitsgründen auf bestehender Straße nur angeordnet werden, wenn Unfalluntersuchungen ergeben haben, dass häufig geschwindigkeitsbedingte Unfälle aufgetreten sind.“Und Überholverbote kämen nur dann in Betracht, wenn die Gefährlichkeit des Überholens nicht ausreichend erkennbar ist. In diesen Fällen läge keine besondere Gefahrenlage vor, so dass hier keine verkehrsrechtlichen Maßnahmen in Betracht kämen.