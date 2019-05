Stadtentwicklung Goch : Wohnen zwischen Kirche und Niers

Fußgänger müssen die Straßenseite wechseln, denn es wird dicht an der Fahrbahn gebaut. Im November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Foto: Anja Settnik

Goch Vom Park aus wird die Maria-Magdalena-Kirche weiterhin zu sehen sein, an der Brückenstraße allerdings darf der Wohnkomplex dreieinhalb Geschosse haben. Im November soll alles fertig sein – Gastronom wurde nicht gefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Reichlich zu gucken gibt’s momentan an der Gocher Brückenstraße. An der Stelle, die der Straße ihren Namen gab, nämlich an der Brücke über die Niers, beschäftigen gleich zwei Baustellen die Passanten: Zum einen wird die Regenwassereinleitstelle erweitert. Weil das Wasser von den Straßenoberflächen nicht mehr ungeklärt in ein Gewässer eingeleitet werden darf, errichten die Abwasserbetriebe am Balfourweg ein Trennbauwerk und eine neue Pumpstation. Das aufgefangene Wasser wird dann zum Klärbecken an der Hervorster Straße geleitet. Gleich gegenüber zieht ein ganz anderer Neubau die Blicke auf sich: Unmittelbar an der Niers entsteht ein Mehrfamilienhaus mit Gewerbeflächen im Erdgeschoss.

Das Grundstück vor der Gocher Hauptkirche St. Maria Magdalena hatte lange brach gelegen, nachdem das alte Stadthaus im niederländischen Zuckerbäckerstil abgerissen worden war. Die frühere Pinselfabrik Max Janssen war baulich in einem so schlechten Zustand, dass der Denkmalschutz dem Abriss schließlich zugestimmt hatte. Investor Philip Janssen fand in den Kalkarer Architekten Ader & Kleemann Planer, die sich der besonderen Lage des Projekts bewusst sind. Zumal sie gegenüber das Haus der Diakonie vor Jahren ebenfalls gebaut haben.

Info Gocher Pfarrkirche muss weiter zu sehen sein Lage An der Brücke über die Niers wird vorne ein dreieinhalbgeschossiges Haus errichtet, das in Richtung Kirche abgestuft wird, so dass die Kirche wenigstens zum Teil zu sehen bleibt. Erreichbarkeit Ein öffentlicher Fußgängerweg wird entlang des Baus Richtung Kirche angelegt.

Viel Zeit hatten die Tiefbauarbeiten gebraucht, denn der Neubau musste aufwändig gegründet werden. „Wir haben fast 100 Betonpfähle in mehr als zehn Meter Tiefe getrieben. Weil ein Teil des Gebäudes unterkellert ist, mussten wir eine zusätzliche Ebene auf Brückenniveau einziehen, von der aus die Pfeiler in den Boden gebohrt wurden“, sagt Janssen. Mancher hatte sich gewundert, weil die Pfähle später wieder gekappt wurden. „Wir konnten sie ja nicht im Keller stehen lassen“, erklärt der Investor. Diese wichtigen Vorarbeiten sind Vergangenheit, inzwischen ist der Baukörper schon gut zu erkennen. „Diese runde Ecke sieht interessant aus“, findet ein Beobachter. Tatsächlich werden weich geschwungene Balkone oder Terrassen den Bewohnern ermöglichen, auf den Fluss oder auf die Straße zu blicken. „Wir realisieren 13 barrierefreie Wohnungen in Größen von etwa 50 bis 100 Quardratmetern“, sagt Philipp Janssen, und natürlich soll in dieser besonderen Lage jeder Mieter den Blick aufs Wasser genießen können. Von außen wird das Flachdachgebäude verklinkert und im oberen Bereich verputzt“, erklärt Janssen. Die Hoffnung, einen Gastronom zu finden, der die einzigartige Lage nutzen möchte, um dort ein Restaurant oder Café zu betreiben, habe sich erst einmal zerschlagen. Im November soll der Bau fertiggestellt sein. „Die große Gewerbefläche zur Brückenstraße hin wird eine Versicherungsagentur nutzen, im hinteren Bereich wäre allerdings noch Gastronomie möglich.“ Da vertraglich mit der Kirchengemeinde geregelt ist, dass die Maria-Magdalena-Kirche von der Brückenstraße aus fußläufig zu erreichen sein muss, wird ein schmaler Weg am Baukörper und am Niersurfer entlang angelegt. Ein Café am Flussufer wäre also leicht zu erreichen.