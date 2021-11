Adventsmarkt : Pfalzdorf sorgt für Weihnachtsstimmung

In Pfalzdorf werden die Tannenbäume wieder prächtig geschmückt, jede Kita-Gruppe will den schönsten gestalten.

Goch-Pfalzdorf Viele Vereine und Kindergärten wirken beim Adventsmarkt mit, es gibt Musik und eine Prämierung von Tannenbäumen. Auch der Nikolaus besucht zwischendurch den Weihnachtsmarkt.

(RP) Diese Veranstaltung hat Tradition: Schon zum 34. Mal darf in gemütlicher Atmosphäre an der St.-Martinus-Kirche in Pfalzdorf gebummelt werden. Der Pfalzdorfer Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr am Samstag und Sonntag, 27. und 28. November, jeweils von 11 bis 19 Uhr statt. In 21 Buden gibt es allerlei zu entdecken, von weihnachtlicher Floristik über Schmuck, Strick, Holz- und Bastelarbeiten. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zum ersten Mal ist eine Gulaschkanone mit leckerer selbstgemachter Erbsensuppe dabei. Und natürlich darf auch der rote und weiße Pfalzdorfer Weihnachtsmarkt-Glühwein vom Weingut Friedrichs aus Cochem-Senhals nicht fehlen. Übrigens kann man diesen auch in Flaschen mit nach Hause nehmen oder verschenken. Auch der Nikolaus besucht zwischendurch den Weihnachtsmarkt und freut sich darauf, die anwesenden Kinder mit einer Kleinigkeit zu beschenken.