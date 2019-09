Volksbiathlon in Goch : Volksbiathlon in Gochs Stadtherz

Goch Heute Abend ist es soweit: Das Volksbiathlon gastiert auf dem Markt. Zwei RP-Teams dabei.

Die Begeisterung bei Veranstalter Martin Bremer ist im Vorfeld der Gocher Station der Biathlon-Tour 2019 riesig. „Ich freue mich wahnsinnig und habe das Gefühl, dass die ganze Stadt mitzieht“, sagt er. Schon von einigen Gochern habe er erfahren, dass diese eifrig für die Sportgroßveranstaltung trainieren. Bremer erwartet ein „Wintersport-Volksfest“ – und das ganz ohne Schnee. Um 15 Uhr geht es los, die Sieger stehen bis 21 Uhr fest. Parallel dazu findet das Moonlightshoppen des Werberings statt. Die Einzelhändler öffnen bis 22 Uhr ihre Türen. Ein Blick auf das Konzept: Jedes Team besteht aus vier Sportlern, die jeweils 400 Meter auf einem Skilanglaufergometer, dem sogenannten „Thoraxtrainer“, zurücklegen. Das Indoorgerät imitiert die Ganzkörperbewegungen beim Skilanglauf. In der Folge werden fünf Schüsse aus zehn Metern Entfernung auf ein fünf Zentimeter großes Ziel abgegeben. Hierzu werden Infrarot-Gewehre genutzt. Für jeden Fehlschuss wird eine Strafzeit von 15 Sekunden angerechnet, ehe der nächste Staffelkollege per Handschlag ins Rennen geschickt wird. Jeweils drei Teams treten in einem Rennen gegeneinander an, die schnellsten Mannschaften messen sich im Endspiel um die Gocher Stadtmeisterschaft. Das Ziel: Volksfest-Ambiente mitten in der Innenstadt.