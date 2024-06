Diskussion um Vorrangflächen Windkraft in Goch – so geht es weiter

Mit der anstehenden Änderung des Regionalplans Düsseldorf (RPD) werden sich auch die Festlegungen zu Windenergieanlagen ändern. In der Vergangenheit hatte sich die Stadt Goch gegen weitere Ausweisungen von Vorrangflächen im Stadtgebiet ausgesprochen, in der aktuellen Beteiligungsphase soll aber anders agiert werden: Nun gilt nur noch, dass durch die Ausweisung von Windvorranggebieten im Reichswald die Versorgung mit Trinkwasser durch die Brunnenanlage Scheidal nicht beeinträchtigt werden darf. Ansonsten will sich die Stadt Goch diesmal einer Stellungnahme enthalten. Anders ausgedrückt: sich nicht gegen die Ausweisung weiterer Vorrangflächen aussprechen. Das ist eines der Themen der nächsten Gocher Ratssitzung, die am Donnerstag, 20. Juni, ab 18 Uhr stattfindet.