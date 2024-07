Tour durch die Stadt Wie gefährlich das Leben als Pedelec-Fahrer in Goch ist

Pedelec-Pedalritter, kommst du nach Goch, nimm dich in Acht: Hier darfst du zwar ungestraft durch die Fußgängerzone kurven, immer vorbei an Kind und Kegel, Rollator und Rollstuhl, aber wenn du dieses Zweirad-Paradies verlässt, drohen überall Gefahren. Das sagt der interaktive Online-Unfallatlas (wir berichteten am Samstag), das sagt der Gocher Fahrradexperte Heinz van de Linde, das sagt der Autor dieser Zeilen, der im Ruhestand vom BMW-Mobilisten mutiert ist zum Pedelec-Piloten. Ein Selbstversuch.