Kritik vom Nachfolger Ärger um Schließung der Postbank-Filiale in Goch

Dass sich die Postbank mitsamt Postservice aus Goch zurückzieht, steht bereits seit Monaten fest. Am 21. September sollte Schluss sein, ab dem 20. September übernimmt Jens Hardt den Postservice. Doch einen nahtlosen Übergang gibt es nun doch nicht. Die Filiale an der Brückenstraße hat bereits geschlossen. Im Eingangsbereich informiert ein Plakat darüber, dass die Postbank-Filiale „bis auf Weiteres“ geschlossen sei. Kunden mögen die Filiale der Deutschen Bank in Weeze aufsuchen, so der Hinweis.