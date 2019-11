Konzert : Adventliches Orgelkonzert in St. Maria Magdalena

Adventliches Orgelkonzert in St. Maria Magdalena

Stefan Burs spielt an der Orgel. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Stefan Burs aus Emmerich gastiert am Sonntag in Goch. Konzert für die weitere Finanzierung der Orgel.

(RP) Der Orgelbauverein St. Maria Goch lädt zum nächsten Orgelkonzert ein. Am Sonntag, 1. Dezember um 19 Uhr ist Stefan Burs aus Emmerich zu Gast.

Stefan Burs, geboren 1969 in Duisburg, studierte nach frühzeitigem privaten Musikunterricht und Besuch des Kirchenmusik-Seminars Essen Katholische Kirchenmusik an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Zu seinen Lehrern gehörten Prof. Paul Heuser (Orgelliteratur), Prof. Wolfgang Seifen (Orgelimprovisation), Prof. Raimund Wippermann (Chorleitung) und Lesley Bollinger (Gesang). Nach dem „A-Examen“ 1995 absolvierte er ein Aufbaustudium im Fach Orgel, das er mit dem „Diplom-Konzert examen“ 1996 abschloss.