Die Narren erobern das Rathaus Rathaussturm mit Gartenzwergen und viele „Knickrehms“

Rosenmontag Der närrische Lindwurm von Goch setzt sich ab 14.11 Uhr in Bewegung. Start ist wie immer am Tertiarinnenplatz an der Mühlenstraße. Dann schlängelt sich das Ungetüm auf dem gewohnten Weg durch die komplette Innenstadt, die Auflösung ist an der Voßstraße hinter dem „Poorte Jäntje“.



Zugleitung Andreas Strötges und Stephan Joosten.



Der Zug Etwa 1500 aktive Teilnehmer, 500 weniger als bisher, mit 13 Wagen, 16 Fußgruppen, sieben Musikbands und 27 Tanzgarden.