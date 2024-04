Mitstreiter gesucht Ab Mai 2024 gibt es wieder Feierabendmärkte in Goch

Nicht überall funktionieren sie, in Goch anscheinend schon, zumindest, wenn das Wetter mitspielt: Feierabendmärkte, also solche Märkte, die nicht am Vormittag, sondern zu späterer Stunde stattfinden, kommen gut an. Das hat mit dem Sortiment der Händler zu tun, mit dem fehlenden Zeitdruck des Publikums, bestimmt auch mit der Möglichkeit, bei Musik, einem kühlen Getränk und einem Snack entspannt mit Bekannten zu plaudern. Das alles steht auch jetzt wieder an, beim ersten Feierabendmarkt des Jahres am 2. Mai.