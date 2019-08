Pfalzdorf : 60 Jahre Nachbarschaft Am Heidacker in Pfalzdorf

60 Jahre Nachbarschaft Am Heidacker in Pfalzdorf

Am Heidacker in Pfalzdorf feierten die Anwohner das 60-jährige Bestehen der Nachbarschaft. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Pfalzdorf Die Familien leben nicht einfach nebeneinander her, sondern pflegen eine aktive Nachbarschaft mit Festen und Unternehmungen. Der runde Geburtstag wurde gebührend gefeiert.

Sieben Häuser, 15 Menschen, vier Generationen – das ist die Nachbarschaftsgemeinschaft der Straße „Am Heidacker“ in Pfalzdorf. Seit genau 60 Jahren leben die Familien nicht einfach nebeneinander her, sondern pflegen eine aktive Nachbarschaft mit Festen und Unternehmungen. Der runde Geburtstag wurde gebührend gefeiert. „Wir sind in gewissem Sinn ein sozialer Verband und auch ein bisschen stolz darauf“, sagt Hubert Berns.