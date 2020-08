Kostenpflichtiger Inhalt: Vor 75 Jahren : Das unbemerkte Eisenbahn-Unglück von Goch

Das historische Foto zeigt die Kriegsbrücke Spyck-Welle im Jahr 1945. Über die Brücke kam der aus Richtung Emmerich fahrende Militärzug. Foto: Niers Kendel

Goch-Pfalzdorf In der Nacht des 13. August 1945 starben in Pfalzdorf vor 75 Jahren 50 alliierte Soldaten. Es ist bis heute die größte Zugkatastrophe am Niederrhein. Die Zivilbevölkerung erfuhr davon damals so gut wie nichts.