Kurier sollte Steroide als Belohnung erhalten Drogeneinfuhr über die A57: Urteil gegen 35-Jährigen

Ein 35-jähriger Duisburger ist am Donnerstag vom Landgericht Kleve verurteilt worden, weil er im Februar 2022 gut 1,7 Liter Amphetaminöl aus den Niederlanden über die A57 in die Bundesrepublik eingeführt hat. Die zweite Große Strafkammer verhängte eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren wegen der Einfuhr von Betäubungsmitteln in Tateinheit mit Beihilfe zum Handeltreiben (jeweils in nicht geringer Menge) gegen den Mann. Die Staatsanwaltschaft Kleve hatte fünf Jahre beantragt, der Verteidiger bat um ein milderes Urteil. Der Angeklagte ist wegen mehrerer Betäubungsmitteldelikte vorbestraft, saß aber noch nie in Strafhaft.