Circus-Workshop : Von Seiltänzerinnen, Clowns und Schlangenbeschwörern

GOCH Mit viel Begeisterung nahmen 30 Kinder am Workshop des Gocher Circus Liaison teil. Bei der Generalprobe zur Abschlussvorführung im Kastell zeigten sie das Gelernte.

Unter der professionellen Anleitung von Shona und Whitney Spindler, Akrobatinnen vom Circus Liaison, übten die Teilnehmer in Gruppen: Während einige sich auf den Balanceakt auf dem Seil spezialisierten, zeigten andere, wie schnell man mit dem Hula-Hup-Reifen Erfolge erzielt. „Es war erstaunlich, wie schnell die Kinder lernten“, sagt Jasmin Schöne vom Museum Goch. Sie glaubt aber auch, dass zu Hause geübt wurde, denn nur zwei Stunden standen pro Tag zur Verfügung, am vierten Tag fand bereits die Generalprobe für die Abschlussvorführung statt. Da saß schon jede Figur auf dem Drahtseil, das aber sicherheitshalber nicht in luftiger Höhe, sondern in Bodennähe gespannt war. Perfekt gelangen die Abschlussposen, der „Zirkusdirektor“ kannte seinen Text, und die „Clowns“ tanzten einen gekonnten Hip-Hop zu fetziger Musik. Besonders viel Spaß hatten die Kinder mit dem Ziegenbock „Sheldon“ und seinen beiden Artgenossen „Penny“ und „Bro“. Spannend war der Auftritt von „Klaus“, drei Meter lang und zehn Kilo schwer. Die Würgeschlange ließ sich gelassen von den Teilnehmern aus ihrem Ruhekorb heben, während mehrere „Schlangenbeschwörerinnen“ dazu tanzten. Zwei Jungs legten sie sich auf die Schultern und trugen sie herum, damit auch Zuschauer sie mal berühren konnten. „Klaus ist völlig ungefährlich und den Umgang mit Menschen gewöhnt“, versichert Jasmin Schöne.