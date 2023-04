Gocher Intensivtäter erneut verurteilt „Gib mir Kohle, oder ich schlage dir den Schädel ein“

Fünfeinhalb Jahre Freiheitsstrafe beantragt der Staatsanwalt nach der Beweisaufnahme am Montag, der Verteidiger lediglich fünf Monate. Der Angeklagte betont, dass er sich zuletzt unter laufender Bewährung „perfekt geführt“ habe. Die zweite große Strafkammer sieht es anders: Die neuerlichen Taten seien ein „ganz massiver Bewährungsbruch“, schließlich seien „drei neue Gewaltdelikte passiert“, so der Vorsitzende, und ein Bewährungswiderruf sei zu erwarten. Die Kammer verurteilt den Angeklagten wegen der Übergriffe auf den Geschädigten zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren: wegen Körperverletzung in drei Fällen, in Tateinheit mit versuchtem besonders schwerem Raub, in Tateinheit mit versuchter Nötigung beziehungsweise in Tateinheit mit versuchter räuberischer Erpressung.