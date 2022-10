B67 stundenlang gesperrt : 20-Jährige bei Unfall in Goch lebensgefährlich verletzt

Goch Bei einem Verkehrsunfall in Pfalzdorf ist eine 20-Jährige aus Goch lebensgefährlich verletzt worden. Eine 29-Jährige aus Kalkar wurde schwer verletzt. Wie es zu dem folgenschweren Unfall kam.

Wie die Polizei berichtet, war die 20-Jährige am frühen Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr in ihrem Nissan auf der Friedensstraße in Richtung Kalkarer Straße (B67) unterwegs. Als sie auf die B67 fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda Octavia der von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 29-Jährigen aus Kalkar .

Die 20-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen. Rettungskräfte der Feuerwehr mussten sie aus ihrem Auto bergen. Die junge Frau wurde zunächst in eine nahe gelegene Klinik gebracht, später aber in eine Spezialklinik verlegt. Sie schwebt aktuell in Lebensgefahr. Die 29-Jährige erlitt schwere Verletzungen, auch sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.