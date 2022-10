Nach dem Abi in den Friseursalon : „Die Leute wollten wissen, ob das mein Ernst sei“

Leah Meyer bei der Arbeit. Die 18-Jährige hat sich nach dem Abitur für eine Lehre im Friseursalon entschieden. Foto: OLE RADACH

Goch Die 18-jährige Leah Meyer aus Goch hat sich nach ihrem Abitur für eine Ausbildung im Friseurhandwerk entschieden. Das Unverständnis darüber ist häufig groß. Warum sie trotzdem den Schritt gemacht hat.

Das Unverständnis war häufig groß: „Die Leute wollten wissen, ob es denn mein Ernst sei, dass ich mich mit Abitur für eine Friseurausbildung entschieden habe“, erzählt Leah Meyer aus Goch von ihren Erfahrungen als „Abiturientin im Handwerk“. Die 18-Jährige ist seit August Auszubildende im Gocher Salon „Friseur – Kosmetik – Schönheit“ von Friseurmeisterin Saskia Hendrix. Die ersten Wochen seien großartig gewesen, das i-Tüpfelchen setzt nun eine gläserne Trophäe, die der Auszubildenden Friseurin den zweiten Platz der „Talent Trophy“ beim Regionalkongress des Unternehmens „La Biosthetique Paris“ in Bonn bescheinigt. „Was will man mehr?“, fragt ihre Chefin Saskia Hendrix, die sich gegen den schlechten Ruf ihres Handwerks stellt und sagt: „Wer den jungen Menschen eine moderne Ausbildung bietet, der gewinnt hochwertige Nachwuchskräfte – ein Gewinn für alle.“

So hat sich die Friseurmeisterin, die seit 2009 den vor mehr als 70 Jahren gegründeten Salon führt, erstmals für eine besondere Art der schulischen Ausbildung von Leah Meyer entschieden: die erste private Berufsschule für Friseure ist in Darmstadt zuhause. Neben der Ausbildung im Friseur-Handwerk können dort Zusatzmodule erworben werden, so dass die künftigen Friseurinnen und Friseure als „Hair & Beauty Artist“ auch Spezialisten rund um (Kopf-)haut, Kosmetik und natürlich Haare sind. Im 14-tägigen Blockunterricht lernt Leah Meyer in Darmstadt die Theorie bis zur Gesellenprüfung, im Gocher Salon erlebt sie die Praxis hautnah und kann zudem auf digitales Lernen, „Home of Education“, zuhause zurückgreifen. „Das ist das, was die jungen Menschen möchten“, sagt Saskia Hendrix. „Dann ist unser Ausbildungsberuf auch wieder attraktiv und gibt den jungen Leuten Perspektive. Das ist Ausbildung 2.0.“

Vor rund drei Jahren war mit einem Ferienjob die Leidenschaft für Haare, Kosmetik und Schönheit bei der jungen Gocherin entfacht worden. Verschiedene Praktika und andere Nebenjobs hatten sie nicht so begeistern können wie das Friseurhandwerk. Also entschied sich Leah Meyer nach ihrem Abitur am Gocher Gymnasium in diesem Jahr für ihre jetzige Ausbildung, „mit vollem Herzen und gutem Bauchgefühl“, wie sie selbst beschreibt. Was dieser Beruf für sie ausmacht? „Die Menschen glücklich zu sehen. Für mich ist es großartig, mit nur wenigen Handgriffen derart positive Veränderungen hervorzurufen und so viel über den Menschen, seine Gesundheit und das Wohlbefinden zu lernen“, sagt die 18-Jährige, deren Oma ihr im Krankenhaus das erste Mal aufzeigte, wieviel das Herrichten der Frisur auslösen kann.

Die ungläubigen Blicke und das Unverständnis mit Blick auf ihre Entscheidung nach dem Abitur nicht ins Ausland oder an die Uni zu gehen, hat die Auszubildende nicht vergessen. „Wohl aber gelernt, auf mein eigenes Herz zu hören“, sagt sie. Ausbildung sei im Salon Hendrix vor allem eine Teamaufgabe – kein Wunder also, dass die beiden weiteren Azubis, Mia Thomas und Kerstin Kleemann (3. Platz), ebenfalls eine Trophäe für ihre Hochsteckfrisuren aus Bonn mit nach Goch genommen haben. „In unserem Handwerk werden nicht bloß Haare vom Boden gefegt und Kaffee gekocht“, sagt Saskia Hendrix, „unsere Auszubildenden können bereits früh zeigen, was sie erreicht haben und das ist sehr, sehr wertvoll.“