Publikumsmagnet am Wochenende 17.000 Besucher bei Gocher Street Food Frühling

Der verkaufsoffene Sonntag lockte zudem viele Gäste in die Gocher Innenstadt und in die Geschäfte. „Eine sehr tolle erste Veranstaltung, die ich bei der Stadt Goch erleben durfte – und auch in Sachen Wirtschaftsförderung und verkaufsoffenem Sonntag habe ich bei meinem Bummel durch die Gocher Innenstadt zufriedene Händler sowie volle Geschäfte erlebt“, hält Wirtschaftsförderer Michael Seggewiß zufrieden fest.