Drei Schwerverletzte in Goch : 15-Jähriger kracht bei nächtlicher Spritztour mit Mercedes gegen Baum

Drei Schwerverletzte in Goch

Goch Ein 15-Jähriger aus Goch hat mit zwei Freunden eine nächtliche Spritztour im Auto gemacht und dabei einen Unfall verursacht. Ein Baum entwurzelte, das Auto fing Feuer, und die drei Jugendlichen wurden schwer verletzt.

Am frühen Donnerstagmorgen hat sich in Goch ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 2.20 Uhr fuhr ein 15-jähriger Gocher mit einer Mercedes C-Klasse auf der Gaesdoncker Straße in Richtung Siebengewald.