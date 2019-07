Zahlreiche Feuerwehrmänner im Einsatz : Getreidefeld in Goch steht komplett in Flammen

Goch-Asperden Das Feuer ist nach ersten Erkenntnissen offenbar durch Mäharbeiten entstanden. Dichten Rauchwolken lagen über dem Feld.

Dies war der vierte Flächenbrand, zu dem Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Goch seit Samstag alarmiert wurden. Am Samstag brannte die Böschung in Höhe der Rampenbrücke in der Innenstadt auf einer Fläche von rund 50 Quadratmetern. Hier hatten laut Freiwilliger Feuerwehr Jugendliche mit Böllern gespielt und den Brand verursacht. Am Sonntag waren der Löschzug Pfalzdorf an der Klever Straße und die Löschgruppe Kessel an der Driesbergstraße zu kleineren Bränden alarmiert worden. Ein weiteres gemeldetes Feuer am Montagvormittag an der Hülmer Straße entpuppte sich als Fehlalarm.