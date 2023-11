Politik berät 1,8 Millionen Euro fürs Hotel am Gocher Kastell

In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Stadt Goch am Donnerstag, 23. November, ab 18 Uhr geht es um den zweiten Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebs. Es muss Geld frei gegeben werden, das zum Ankauf des Hotel am Kastell nötig ist. Dort sollen, wie berichtet, bis zu 60 Flüchtlinge untergebracht werden.