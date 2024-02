Geplante Neuansiedlung Stadt Goch erwartet Startsignal von Möbelriese XXXLutz

Seit dem Spatenstich zur lange herbeigesehnten Ansiedlung von Tricor steht das interkommunale Gewerbegebiet Weeze-Goch im Fokus wirtschaftlich interessierter Kreise. Eine Investition von 170 Millionen Euro, wie sie der Hersteller von Industriepappe angekündigt hat, ist eine Hausnummer, die in Goch ohne Vergleich ist und auch in der Region eine Seltenheit darstellt. Selbst der Mutterkonzern des Bad Wörishofener Unternehmens, die japanische Gesellschaft Repco, versichert, dies sei eine außerordentliche Größenordnung und für die Entwicklung von Repco sehr bedeutend. Was auch daran festzumachen ist, dass der Vorstandsvorsitzende eigens aus Japan zum Spatenstich angereist war. „Eine solche Ansiedlung hat natürlich eine Sogwirkung. Dann wird es leichter, andere Unternehmen für Goch zu interessieren“, sagt Andreas Sprenger von der Gocher CDU-Fraktion.