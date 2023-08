Ärztemangel Mühsamer Weg zum kommunalen MVZ

Gabi Theissen ist gelernte Krankenschwester, hat das Altenheim Josefshaus in Pfalzdorf geführt, war die letzten Jahre ihrer Berufstätigkeit Regionaldirektorin des Gocher Krankenhauses. Zweifellos ist sie bestens vernetzt in der Branche, die am Niederrhein wie in vielen anderen ländlichen Gegenden von Mangel geprägt ist. Von Ärztemangel, der sich insbesondere auf Haus- und Kinderärzte bezieht. Entsprechend besteht der Wunsch, genau diese beiden Fachrichtungen in einem MVZ anzusiedeln. Denn Goch hat keinen einzigen niedergelassenen Kinderarzt mehr, und Hausärzte sind rar.