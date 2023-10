Gegen Bewährungsauflagen verstoßen Gesuchter 26-Jähriger auf A57 festgenommen

Am Samstagabend (7. Oktober 2023) um 18 Uhr überprüfte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam auf der Bundesautobahn A 57 an der Anschlussstelle Goch einen 26-jährigen Polen als Beifahrer eines in Hamm zugelassenen Personenkraftwagen nach der Einreise aus den Niederlanden. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Münster mit einem Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wird.