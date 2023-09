Kunst im Nachbarland Gocherin singt in niederländischem Kulturerbepark

Lieder vom Unterwegssein haben Gesine Lersch-van der Grinten und ihre Freundin Sinje Kiel, die sie noch aus Studienzeiten kennt, auch in Goch schon mehrfach vorgestellt. Sehr eindrücklich zum Beispiel rund um den Bahnhof, das Interesse war groß. In diesem Sommer sind die beiden Künstlerinnen mehrfach in einem besonderen Park im niederländischen Frederiksoord bei Drenthe aufgetreten. Eine alte Gartenbauschule aus dem Jahr 1883 bildet die Bühne für das Programm, das am Sonntag, 1. Oktober, letztmals aufgeführt wird. Vielleicht ein schöner Anlass für einen Ausflug ins Nachbarland.