Goch : Spielerisch die Stadt Goch kennenlernen

Die Künstlerin Gesine Lersch-van der Grinten hat das Gesellschaftsspiel „Goch Memory“ entworfen. Auf den Karten befinden sich Bilder bekannter Gebäude der Stadt. Die Projektidee kam ihr während der Arbeit mit Flüchtlingen.

Über Monate hinweg suchte die Sängerin in der Weberstadt nach geeigneten Motiven – und wurde fündig. So finden sich auf den Memory-Karten Fotos des Steintors, der hiesigen Kirchen oder des Goli-Theaters. Abgerundet wurde die Auswahl von architektonischen Besonderheiten: So lichtete die Künstlerin die Waage der Justitia im Eingangsbereich einer Gocher Anwaltskanzlei ab. Gleiches gilt für eine „charaktervolle Litfaßsäule“ oder malerische Pflanzenbeete. Ihr Lieblingsbild aber hat Lersch-van der Grinten in der Frauenstraße aufgenommen. Dort stand vor einer Hausfassade eine Vespa geparkt. Die Opernsängerin erklärt: „Es sieht auf dem Bild aus, als wäre man in Italien.“ Die Künstlerin hat den Anspruch, mit den Fotos eine Verbindung zur Stadtgeschichte herzustellen. Die Menschen sollen ihr zu Folge dazu angeregt werden, mit offenen Augen durch die Stadt zu flanieren und die abgebildeten Orte gar aufzuspüren. Sogar die Verpackung wurde von Lersch-van der Grinten aufwendig selbst gestaltet, auf dieser befindet sich eine Auswahl der verwendeten Bilder. Große Mühe investierte sie auch in die Umgestaltung des Stadtwappens. Das eigentlich rot-blau-gelbe Wappen zeichnete sie ab und tauchte es in grüne Farbmuster. „So gefällt es mir sehr viel besser“, erklärt sie.