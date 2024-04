Geschichte in Goch Wie ein Nazi-Gegner 1937 Gochs erster Museumsdirektor wurde

Auf dem Weg in die Vergangenheit der Stadt Goch begegnen Hobby-Heimatkundler, Familienforscher oder hauptberufliche Historiker seinem Namen nahezu unausweichlich immer wieder. Denn Dr. Alphons Schmitz, promovierter Pädagoge sowie der erste und bis heute einzige Museumsdirektor der Stadt Goch, hat Ereignisse aus sieben Jahrhunderten Stadtgeschichte publizistisch verarbeitet wie niemand vor ihm und nur der Gocher Geschichtsschreiber und ehemalige Stadtarchivar Hans-Joachim Koepp nach ihm. Museumschef wurde Schmitz 1937, das Haus van den Bosch, in dem heute das Rathaus seinen Sitz hat, wurde als Heimatmuseum am 20. April 1937 feierlich eröffnet (wie viele Großereignisse im nur zwölf Jahre alt gewordenen „Tausendjährigen Reich“ der Nazis an „Führers Geburtstag“). Vor 80 Jahren starb Schmitz im Alter von nur 55 Jahren am 28. Juni 1944.