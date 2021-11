Schule : Physik ist an Gesamtschule in Goch ein starkes Fach

Gocher Gesamtschüler interessieren sich oft für Physik. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch An der Gesamtschule Mittelkreis spielen die Naturwissenschaften ene große Rolle. Regelmäßig nehmen mehrere Klassen an Physik-Wettbewerben statt. Vorstellung der Projekte beim Tag der offenen Tür am 19. November. Anmeldung ist nötig.

Es gelingt immer wieder, und darauf sind nicht nur die Schüler selbst, sondern auch ihre Fachlehrer stolz: Wenn eine Klasse der Gesamtschule Mittelkreis in Goch an einem Physik-Wettbewerb teilnimmt, dann ist es sehr wahrscheinlich, das dabei ein vorderer Platz herausspringt. So war es jedenfalls in den vergangenen Jahren, und auch in jüngster Vergangenheit heimsten die Jungen und Mädchen wieder Urkunden ein. Wenn am Freitag, 19. November, zum Tag der offenen Tür eingeladen wird, werden mehrere Arbeitsgruppen ihre Projekte vorstellen und Interessierte gerne in die Räume führen, in denen Physik (oder Chemie und Biologie) gelernt wird. Naturwissenschaften, heute auch Mint-Fächer genannt, sind ein Schwerpunkt im Angebot der ältesten Gesamtschule im Kreis Kleve, die von 1100 Schülern aus mehreren Kommunen besucht wird.

Daniel Kasten und Christian van gen Hassend sind die Fachlehrer, die mit ihren Klassen oder Kursen immer wieder erfolgreich sind. Die Jüngeren haben zum Beispiel an einem deutschlandweiten Fotowettbewerb teilgenommen und 200 Euro für die Klassenkasse oder Sachpreise gewonnen. 22 Gruppen wurden prämiert, dreimal war die Gesamtschule Mittelkreis vertreten. Lilith, Niclas, Alina und einige andere hatten tolle Bilder von fliegenden Teebeuteln, Wassertropfen und Lichterketten im Zeitraffer eingereicht.

Oberstufenschüler wiederum bastelten aus einfachen Materialien, aber mit solidem physikalischen Wissen unter anderem eine Brücke aus Papier, die trotz ihrer scheinbar filigranen Struktur ein Kilo Gewicht tragen kann, und eine wasserbetriebene Rakete. „Wir nehmen jedes Jahr an den ,freestyle physics’ in Duisburg teil, zusätzlich jetzt zum Beispiel an den „Exciting physics“ in Würzburg“, erklärt Lehrer van gen Hasseld. Beim Wissenschaftsfestival „Highlights der Physik“ wurden die Ergebnisse einer Jury vorgestellt, die sich beeindruckt zeigte von dem, was Runa aus der Jahrgangsstufe 13 und ihre etwas jüngeren Mitstreiter Robin, Rieke, Janno und einige andere präsentierten. Mehrere erste und zweite Plätze waren das Ergebnis.