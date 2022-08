Gesamtschule Goch : Zielsicher zum 25-jährigen Bestehen

25 Veranstaltungen zum 25. Geburtstag ihrer Schule: Unter anderem gibt es in diesen Tagen einen Sponsoren-Biathlon in der Turnhalle der Gesamtschule Mittelkreis in Goch. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Die Skeptiker von damals schweigen längst, für Ideologie ist an der Gesamtschule Mittelkreis kein Platz. Seit 25 Jahren lernen unterschiedlich talentierte Schüler in Goch gemeinsam. Das wird wochenlang gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Die Vorbehalte waren groß. Als erste Überlegungen aufkamen, in der Mitte des Kreises Kleve eine Gesamtschule zu errichten, wollte die damals noch eindeutig konservative Mehrheit diese Konkurrenz zum dreigliedrigen Schulsystem eigentlich nicht haben. Der Elternwille jedoch konnte der vermeintlichen „Gleichmacherei“ viel abgewinnen. Eine Initiative aus Uedem, die eine Bedarfsabfrage in der Nachbarschaft unternahm, bekam Unterstützung von der Bezirksregierung. Im früheren Aufbaugymnasium wurde 1997 der Schulbetrieb aufgenommen, zwei Jahre später zog die schnell wachsende Schule nach Goch um.

Weil der damalige Stadtdirektor Rudolf Lange, der kurz darauf Bürgermeister wurde, pragmatisch erkannt hatte: Wenn eine Gesamtschule schon nicht zu verhindern ist, dann realisieren wir sie doch am besten bei uns in Goch. Das Gymnasium bekam einen campusähnliches Neubau, der Altbau, inzwischen mehrfach erweitert, wurde die Heimat der Gesamtschule Mittelkreis. Deren Träger ist ein Zweckverband mehrerer Kommunen. Wenn es auch im Norden wie im Süden des Kreises inzwischen weitere Gesamtschulen gibt, kommen noch immer viele „Auswärtige“ nach Goch. Und feiern in diesen Wochen ihre Schule.

Direktor Markus Mühlenbeck, Nachfolger von Karin Teetzmann, hält das Motto „Gemeinsam leben und lernen“ noch immer für absolut richtig. Ob die Schüler Abitur machen und danach studieren oder lieber mit dem Schulabschluss der zehnten Klasse in die Ausbildung gehen – beides ist möglich. Hauptsache, es passt zum Jugendlichen, seinen Interessen und Kompetenzen. Unterschiedlichste Fähigkeiten werden nicht nur im Unterricht wahrgenommen, sondern setzen sich derzeit auch in den „Extras“ zum Jubiläum in Szene. „Wir haben beschlossen, passend zur Zahl 25 an fünf Wochen jeweils fünf Veranstaltungen für die verschiedenen Altersstufen anzubieten, die den Lehrplan bereichern und Spaß machen“, sagt Mühlenbeck. Eine große Abschlussveranstaltung samt Festakt ist für November geplant.

Ein wichtiger Termin ist das Mensafest am Samstag, 27. August, ab 19 Uhr. Dabei ist vorrangig an die älteren und früheren Schüler gedacht, die in Erinnerungen schwelgen und künftigen Berufseinsteigern und Studenten vielleicht Tipps geben können. Die Lehrer-Band wird spielen, Essen und Trinken können in der Mena und auf dem Schulhof stattfinden. „Wir wollen dieses Fest etablieren, es regelmäßig – vielleicht alle zwei Jahre – stattfinden lassen“, erzählt der Direktor. Drei weitere Ereignisse sind schon erfolgreich „erledigt“: eine Kunstausstellung mit Grafik, Skulptur und Malerei im Museum Goch, ein Sponsoren-Biathlon und eine Podiumsdikussion zum Thema Windkraft im Reichswald. Wer in diesen Tagen an der Turnhalle vorbeispaziert, wird den Jubel hören: Laufen und wie die Profis im Liegen mit Lasergewehren auf Zielscheiben schießen macht offenkundig einen Riesenspaß. Aus jeder Jahrgangsstufe wird eine Gewinner-Klasse ermittelt.