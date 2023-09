Fokus auf Naturwissenschaften Gocher Gesamtschüler in Physik ganz vorne dabei

„Explore Science“ heißt der Wettbewerb, der in Bremen stattfand. Explore bedeutet „erforschen“, und genau das taten in diesem Jahr 15 Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Mittelkreis mit sehr großem Erfolg. So konstruierten zwei Schülerinnen der Jahrgangsstufe 13 aus ein paar Leisten, Schrauben und mit etwas Draht eine Präzisionswaage, die im Bereich von 0 bis 100 g auf 5 Hundertstel Gramm genau wiegen kann. Das reichte in Bremen für den 1. Platz. Madja, Leonie und Hanna erfanden das klassische Kaleidoskop neu. An die Stelle einer dreieckigen Spiegelröhre setzten sie eine Hohlkugel als lauter fünfeckigen Spiegeln. Für diese Konstruktion gab es einen 3. Platz. Einen weiteren 1. Platz erzielte Stefan mit einer Papierbrücke, die mit einem Eigengewicht von nur 27 Gramm erst bei einer Last von 1000 g zusammenbrach. Pia und Stefan stellten sich der Aufgabe „Windräder“. Dabei musste die Rotationsenergie eines Windrades nur durch den Luftzug auf ein zweites Windrad übertragen werden – erneut ein 1. Platz. Begleitet wurde die Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs durch die Physiklehrkräfte Lidia Hernes, Christian van gen Hassend und Hanno Riße.