Kostenpflichtiger Inhalt: Gesamtschule in Goch : Dreifachhalle für 5,2 Millionen Euro

Im Vordergrund auf der Parkfläche soll die neue Halle entstehen. Links steht die alte Halle, bald Parkplatz. Im Hintergrund zu sehen ist die Gesamtschule. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Verbandsversammlung des Zweckverbandes hat mit großer Mehrheit für einen Neubau und gegen eine Sanierung der fast 50 Jahre alten Sportstätte gestimmt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jürgen Loosen

Jetzt ist es amtlich: Die Gesamtschule Mittelkreis in Goch bekommt eine nagelneue Dreifachsporthalle. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes hat mit großer Mehrheit für einen Neubau und gegen eine Sanierung gestimmt. „Wenn man die kontroverse Debatte im Vorfeld berücksichtigt, dann war das ein sehr gutes Abstimmungsergebnis“, urteilte Wolfgang Jansen, Geschäftsführer der GO! Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft, und meinte damit unter anderem Stimmen aus der Politik der Nachbarkommunen, man wolle Goch „keine neue Stadthalle“ bauen. Baut auch keiner, wie Jansen gemeinsam mit dem Uedemer Bürgermeister Rainer Weber, Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis, während eines Pressegesprächs bekanntgab, an dem der kurzfristig erkrankte Gocher Bürgermeister Ulli Knickrehm nicht teilnehmen konnte.

„Wir haben 2013 erstmals konkret darüber gesprochen“, erinnert sich Weber, der selbst als Schüler des damaligen Gocher Gymnasiums in der Anfang der siebziger Jahre in Betrieb genommenen Halle Fußball gespielt hat. Neben Goch und Uedem gehören auch die Kommunen Bedburg-Hau, Kalkar, Kevelaer und Weeze dem Zweckverband an.

Uedems Bürgermeister Rainer Weber und GO!-Geschäftsführer Wolfgang Jansen mit dem Plan der neuen Dreifachsporthalle. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info „Nur“ dein Rat stimmte gegen einen Neubau Entscheidung für Neubau Die Räte der sechs Mitgliedskommunen haben sich mit großer Mehrheit für den Neubau ausgesprochen. Dagegen war dem Vernehmen nach „nur“ ein Rat. Dabei dürfte es sich um die Stadt Kalkar handeln, die schon im Vorfeld betont hatte, man werde bezahlen, „was nötig ist, aber nichts darüber hinaus“. Kritische Stimmen hatten betont, man wolle der Stadt Goch keine neue Stadthalle bauen. Gesamtschule Gegründet 1997 in Uedem, Umzug nach Goch 1999. Heute gibt es ungefähr 1100 Schüler und 100 Pädagogen.

Wolfgang Jansen, federführend beim Bau, erinnerte an die Machbarkeitsstudie und erläuterte, der Neubau sei kostengünstiger und für den Schulbetrieb vorteilhafter als eine Sanierung. „Früh wurde der Gedanke geboren, auf dem Parkplatz neben der jetzigen Halle den Neubau zu errichten. Dann können die Schüler weiter den alten Bau nutzen. Wenn die neue Halle steht, wird die alte abgerissen und das Gelände wird zum Parkplatz“, sagte Jansen. Er listet die Summen auf: 4,2 Millionen Euro kostet der eigentliche Neubau, 570.000 Euro teuer wird der Umkleidebereich an der Ballsporthalle aus dem Jahr 2007, mit 470.000 Euro veranschlagt sind die Außenanlagen. Summa summarum 5,24 Millionen Euro. „Das ist ein großer Schritt für die Schule. Die freuen sich, jetzt eine Perspektive zu haben“, sagt Jansen. Wichtig für die Schule sei es auch gewesen, dass die Halle als Versammlungsstätte mit bis zu 800 Personen ausgelegt wird. Nur dann sei die Gesamtschule Mittelkreis in der Lage, größere Veranstaltungen im Rahmen der Schulgemeinschaft durchzuführen, wie zum Beispiel Abiturfeiern oder Abschlussfeiern. Der bauliche Zustand der inzwischen stolze 50 Jahre alten aktuellen Dreifachhalle lasse indes nur eine Nutzung mit maximal 199 Personen zu.

Der chronologische Ablaufplan ist einfach umrissen: In Abstimmung mit der Gesamtschule sollen die Planungsbüros die Konzeption weiter erarbeiten, damit dieser Schritt in diesem Jahr getan ist. Im Jahr 2021 soll die Ausschreibung für das Gesamtvorhaben mit einem Baukörper von etwa 50 mal 45 Meter auf dem Markt sein. Nachdem der Zuschlag dann erfolgt ist, soll die neue Dreifachsporthalle bis zum Jahr 2022 stehen und bezugsfertig sein.