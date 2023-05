Fahrradwettbewerb in Goch Vier Tage lang nur mit dem Rad zur Schule

Im Unterricht und in den Medien ist viel vom Energiesparen die Rede und davon, die Umwelt vor allzu hohem Kohlendioxidausstoß zu bewahren. Doch im Alltag wird das häufig nicht beachtet, wissen auch Schüler. Meist aus Bequemlichkeit und Gedankenlosigkeit. Die Schülervertretung der Gesamtschule Mittelkreis in Goch hat sich deshalb eine Aktion ausgedacht, die zum Umdenken führen könnte und ganz bestimmt Spaß macht. Zudem winken Geldpreise für die Klassenkassen. Die Idee: In dieser Woche fahren möglichst viele Schüler und gerne auch die Lehrer mit dem Rad zur Schule und rechnen ihre gefahrenen Kilometer zusammen. Die drei fleißigsten Klassen bekommen 60, 50 und 40 Euro für ihre Gemeinschaft, außerdem kann die Umweltorganisation NABU mit einer schönen Spende rechnen.