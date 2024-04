Auftritt von Gert van Hoef Ein Youtube-Star an der Gocher Kirchenorgel

Bereits mit 13 Jahren spielte van Hoef sein erstes Orgelkonzert, da hatte er auch schon fünf Jahre Unterricht. Es folgte das Studium des Instruments, das Repertoire ist breit angelegt mit besonderem Interesse am Improvisieren. Besonders gerne improvisiert der Niederländer zu Themen aus Hymnen und Chorälen. „Klassische Musik ist cool, weil sie so vielfältig ist. Das ist gewaltig ohne Ende“, schwärmt Gert van Hoef. Im Laufe seiner noch jungen Karriere hat er schon hunderte Orgeln gespielt, auch in Goch spielte er bereits. Damals – wegen der Coronazeit ohne Publikum – wurde der Auftritt auf Youtube live von 2000 Zuschauern verfolgt.