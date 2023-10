Neuer Schützenthron in Goch So feierte die Georgius-Gilde ihren Krönungsball

Maassen dankte dem scheidenden Königspaar Fabrice Creon und Gina Lehmkuhl für ihr Engagement im abgelaufenen Königsjahr und überreichte ihnen die Königsplakette und einen Blumenstrauß. Nun galt es, den neuen Gildenkönig zu proklamieren. In seiner Laudatio ließ der Hauptmann das Königsfest der Gilde Revue passieren. Dabei erwähnte er, dass nicht nur Georg innerhalb der Georgius-Gilde mit einem gezielten Schuss König geworden war, sondern auch sein Sohn Matthias am gleichen Tag Kaiser der Gilde wurde. Er berichtete auch, dass der neue König genau wie der Vater der Königin – Rudolf Koppers – einige Jahre zuvor wie jetzt sein Schwiegersohn, bereits zweimal die Königswürde in der Gilde erringen konnte.