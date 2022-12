Auszeichnung für Goldschmied Design-Preis für extravaganten Ring von Schotten

Den Ring mit dem seitlich aufgesetzten großen Farbstein hat er „Balance“ genannt. Der auffällig geformte Stein verschwindet zum Teil zwischen den Fingern der Trägerin, so dass er an der Hand nicht ganz so dominant ist wie man meinen könnte. „Es ist immer eine Gratwanderung zwischen einem ausgefallenen Design und einem Schmuckstück, das aber noch tragbar sein muss. Nicht zu viel, nicht zu wenig, in diesem Fall hat es wohl gepasst.“ Übrigens hat Georg Schotten das schöne Stück zwar entworfen, umgesetzt hat seine Vorstellungen jedoch Goldschmiedin Eva Vloet. „Sie hat das sehr gut gemacht, die Ausführung ist ja ebenso wichtig wie die Idee“, lobt Schotten. Zur Preisvergabe in Frankfurt reisen die Juweliere irgendwann im Frühjahr.