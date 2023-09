Aktion des Werberings Genussmarkt in Uedem setzt auf regionale Produkte

Auf dem Gaumen zergehen lassen dürfen sich die Gäste so einiges, so zum Beispiel Kaffee aus der Kevelaerer Rösterei Carbone, Knuspermüsli aus der Granola-Manufaktur von Barney und Wilma in Goch, Ziegenmilchprodukte und Wurstspezialitäten vom Bauernhof Rouenhof in Kevelaer, Wein vom Weinhandel Viniazzi aus Geldern. Außerdem gibt es Honig vom Imkerverein, Kartoffelköstlichkeiten von Bauer Heinrich aus Bedburg-Hau, Apfelsäfte aus der Mobilen Saftpresse von Alexander Haaken in Uedem, Pulled Pork Burger vom Pfalzdorfer Landschwein aus dem Bürgerhaus Uedem, Craftbeer vom Niederrhein von Fleuther Bier in Geldern, Kartoffelwaffeln zubereitet von der Kolpingsfamilie Uedem und vieles andere mehr.