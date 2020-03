Nie wieder Krieg : Uedem gedenkt der Zerstörung

Uedem An die Geschehnisse im Februar 1945 erinnerte am Freitag die Gemeinde mit dem Heimatverein.

Daran gedachten am Freitagabend die Uedemer Bürger. Die Gemeinde hatte zusammen mit dem Heimat- und Verkehrsverein zu einer Veranstaltung eingeladen. „Nie wieder Krieg“ war sie überschrieben und begann um 19 Uhr wegen des ungemütlichen Wetters mit einer Darbietung des Musikvereins Concordia im Bürgerhaus, in dem sich viele interessierte Uedemer Bürger und Bürgerinnen einfanden. Bürgermeister Rainer Weber begrüßte die Abordnungen der Vereine aus Uedem, Uedemerfeld, Keppeln und Uedemerbruch, die mit ihren Fahnen und Standarten zahlreich vertreten waren. Ebenso hieß er Vertretungen der Bundeswehr, der Kirchen und den Altbürgermeister Werner van Briel willkommen.

Weber, der mit bewegenden Worten an die damaligen Ereignisse erinnerte, sagte: „Die Zeitzeugen werden seltener, trotzdem sollten wir die Lehren aus der Geschichte wach halten. Seit zwei Generationen schweigen die Waffen in Deutschland“. Er gedachte der jüdischen Opfer des NS-Regimes. 38 jüdische Uedemer Mitbürger verloren in dieser Zeit ihr Leben. Der Künstler Gunter Demnig legte 2013 Stolpersteine vor den Häusern der Deportierten. Der Bürgermeister erklärte, dass bei den Kampfhandlungen und im Bombenhagel etwa 1100 Menschen starben, darunter ungefähr 100 Zivilisten aus Uedem, 85 werden seitdem vermisst.

Weber legte nach der Ansprache zunächst einen Kranz an der Gedenkstätte der Pogromnacht am Bürgerhaus nieder, dann folgte der Fackelzug unter der Begleitung der Freiwilligen Feuerwehr Uedem und des Musikzuges zum Ehrenmal im Viehpark, wo weitere Kränze niedergelegt wurden sowie die deutsche Nationalhymne gespielt wurde. Es schloss sich ein ökumenischer Gottesdienst der katholischen, evangelischen und der Freien evangelischen Kirche in der in den Februartagen 1945 stark beschädigten St.-Laurentius-Kirche an. Die Redner fanden ebenfalls einfühlsame Worte für die tragischen Ereignisse. Nachher entwickelte sich ein reger Gedankentausch.