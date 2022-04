Ratssitzung : Uedem braucht mehr Wohnraum für Flüchtlinge

Uedem Eine digitale Ehrenamtsbörse soll mehr Freiwillige für Aufgaben rund um die Flüchtlinge zum Vorschein bringen. Der Bürgerbus Uedem benötigt mehr Personal, um Leute zum Ausländeramt zu fahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Die Anzahl ändert sich ständig und wird noch deutlich anwachsen: Derzeit sind 78 ukrainische Flüchtlinge in Uedem untergebracht. Zu Beginn der Uedemer Ratssitzung informierte die Verwaltung über die aktuelle Situation der vor dem Krieg geflohenen Ukrainer in der Gemeinde. Nur sieben seien von der Bezirksregierung zugewiesen worden, der weit überwiegende Teil kam aus eigenem Antrieb nach Uedem, in der Regel, weil dort Verwandte oder Freunde leben. Rund 50 von ihnen leben nun in Wohnungen der Gemeinde, 20 sind privat untergekommen.

„Wir haben noch drei bis maximal fünf Wohnungen in petto, die wir noch anmieten können, das wird aber nicht ausreichen. Wir sind dringend darauf angewiesen, dass weitere Privatleute Wohnraum anbieten, wenn wir nicht mobile Einheiten aufstellen oder eine Turnhalle zur Unterbringung nutzen wollen“, so Bürgermeister Rainer Weber. Er stellte fest: „Wir haben noch nie so schnell so viele Flüchtlinge unterzubringen gehabt. Und die Schutzsuchenden aus anderen Ländern seien ja nicht weg. Laut Weber werden in Kürze um die 300 Flüchtlinge in Uedem wohnen. Alles werde eng mit dem Kreis koordiniert, die Gemeinde begleite die Ukrainer auch zur Ausländerbehörde nach Kleve. Vorgesehen sei, eine digitale Ehrenamtsbörse einzurichten. „Wir brauchen mehr Leute für diverse Unterstützungen, auch für den Bürgerbus“, erklärte Weber. Mancher, der die Hilfsbedürftigen spontan aufgenommen habe, erlebe jetzt, welche Hürden sich aufbauen: sprachliche, zeitliche, soziale. Bei der Integration sei die Zusammenarbeit mit dem Kreis ganz wichtig.

In der Sitzung ging es auch um die Forderung der Grünen nach einer Baumschutzsatzung. Nachdem diese schon im Hauptausschuss abgelehnt worden war, was Grünen-Fraktionschefin Gabriele Höpfner „enttäuscht und sehr, sehr traurig gestimmt“ habe, entschied der Rat ebenso. Benjamin Paeßens‘ (FDP) Aussage, bei einer Fahrt durch den Ort sei festzustellen, „dass es in Uedem schon noch den einen oder anderen Baum gibt“, ärgerte Höpfner sehr. Bernd Helmigs (CDU) Vermittlungsversuch, man könne doch mal eine Pflanzaktion auf einer Gemeindefläche durchführen, blieb unberücksichtigt. Der Hauptausschuss habe sich intensiv mit dem Thema befasst und seriöse Gründe für die Ablehnung einer Baumschutzsatzung genannt, erinnerte Weber und empfahl Skeptikern, im Protokoll noch einmal nachzulesen.

(nik)