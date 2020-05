Corona-Krise im Kreis Kleve : Prognose: Fast drei Millionen Euro Minus in Uedem

Uedem Bürgermeister Rainer Weber und Gemeindekämmerer Gerd-Heinz Billion informierten im Haupt- und Finanzausschuss über die aktuelle finanzielle Lage in der Gemeinde Uedem. Die Corona-Pandemie wirkt sich aus, von einer Haushaltssperre will man aber absehen.

Die Corona-Krise beschert Kämmerern Sorgenfalten. So auch dem Uedemer Herr der Zahlen, Gerd-Heinz Billion. Am Montagabend stellte er im Haupt- und Finanzausschuss mit Bürgermeister Rainer Weber die Auswirkungen der Pandemie auf den Haushalt der Gemeinde vor. „Eine Haushaltssperre wollen wir nicht erlassen. Im Rathaus sehen wir es ohnehin als unsere Verpflichtung an, sparsam zu haushalten. Das tun wir“, sagte Weber. Allerdings müsse man auch an die lokale Wirtschaft denken. „Wenn wir nun alle Investitionen stoppen, kommt die Wirtschaft bei uns zum Stillstand. Das kann doch keiner wollen“, so der Verwaltungschef.