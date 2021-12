Priestermangel : Auch Laien sollen in St. Arnold Janssen „predigen“

Die moderne Arnold-Janssen-Kirche in Goch spricht viele Familien an. Schon jetzt leiten dort öfter Laien einen Wortgottesdienst. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Wenn kein Priester dabei ist, gibt es keine Heilige Messe, aber es sind durchaus Wortgottesdienste möglich. Deren Zeremonie kann jetzt in Gochvon Ehrenamtlern erlernt werden.

Von Anja Settnik

Über die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland wird viel debattiert und gestritten, der „Synodale Weg“ befasst sich mit aktuelle Themen, von denen eines der eklatante Priestermangel ist, der schon bald zu neuen „pastoralen Räumen“ führen dürfte. Klar ist schon jetzt: Wo immer weniger Pfarrer zur Verfügung stehen, müssen vermehrt Laien wichtige Funktionen in der Gemeinde ausüben. Die Kirchengemeinde St. Arnold Janssen Goch bietet deshalb interessierten Frauen und Männern eine Fortbildung zur Wortgottesdienstleitung an. Die Organisation liegt beim Liturgieausschuss des Pfarreirats.

„Die neuen Wortgottesdienstleiter und -leiterinnen sollen nicht einfach einspringen, wenn es an Priestern mangelt“, heißt es da, vielmehr erhoffe man sich Impulse, neue Sichten auf biblische Texte und gesellschaftliche Fragen sowie neue Ideen für die Gottesdienste. Die Ausbildung wird von Andrea Spans vom Bildungsforum Kleve begleitet. In drei inhaltlichen Einheiten wird zu biblisch-theologischen und liturgiewissenschaftlichen Grundlegungen sowie der Rolle der Leitung gearbeitet. Schon jetzt gibt es in Arnold Janssen gelegentlich Gottesdienste der effata-Gruppe, in denen Frauen predigen oder den Glauben verkündigen. „Die Predigt ist bisher ja dem Priester vorbehalten“, sagt Nicole Coenen, die früher Pastoralreferentin in Goch war und jetzt die seelsorgerische Leitung in einem auswärtigen Altenheim hat. „Es gibt so tolle Frauen, die liturgisches Wissen, Erfahrung und ein Gefühl für Themen mitbringen – es wäre dumm, sie nicht einzubinden“, sagt sie. Was für Ehrenamtler unter den Männern natürlich ganz ähnlich gilt.