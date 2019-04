Event : Gelungene Premiere der Büdchenoase

Ines Günther, Susanne Wessels, Rainer Weber, Heidi Binn und Heiner Flick. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Uedem In Uedem kamen am Wochenende Experten unter dem Motto „Leben ist Bewegung“ zusammen.

Von Hannah Langenhuizen

Am vergangenen Wochenende ludt die Büdchen-Oase in Uedem unter dem Motto „Leben ist Bewegung“ zum ersten Mal in die Schustergemeinde. Rund um den Seemannbrunnen am Marktplatz standen zahlreiche Aussteller bereit, um interessierte Gäste bei Fragen rund um die körperliche und psychische Gesundheit und den Einklang mit sich selbst zu informieren.

Ein großes Sonnensegel schmückte den Marktplatz. Hauptsächlich diente dieser allerdings als Regen- statt als Sonnenschutz. Das durchwachsene Wetter hielt die Besucher jedoch nicht davon ab, sich rund um den Seemannbrunnen zu versammeln, den zahlreichen Vorträgen zu lauschen, sich an den Buden informieren zu lassen und gemeinsam bei entspannender Musik sowie gesunden Schorlen und Tee über Themen rund um die Gesundheit zu diskutieren.

info Eine zweite Auflage wird bereits geplant Programm An zehn Büdchen rund um den Seemannbrunnen informierten 15 Experten über Themen wie Gesundheit, Kraft der Gedanken, Ernährung, Meditation, Hypnose, Licht- und Klangtherapie sowie vieles mehr. Auch zwölf Vorträge und Musik waren Teil des abwechslungsreichen Programms. Wiederholung Für April nächsten Jahres ist die Veranstaltung bereits erneut geplant.

Eine Ausstellerin war Mathilde Helm. Sie entführte die Gäste in die Welt der ätherischen Öle und erklärte unter anderem, wie die „Kraft und Weisheit der Pflanzen aus dem Fläschchen“ bei Stress, Einschlaf-, Konzentrations- und Verdauungsproblemen für viele Menschen eine Hilfe sein kann.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Rainer Weber führten die Moderatoren Andrea Franken und Patric Kuhn an den beiden Veranstaltungstagen durch das Programm, das prall gefüllt war mit Vorträgen. So wurden die Gäste zum Beispiel von Allgemeinmediziner Heiner Flick über die richtige, lebensverlängernde Ernährung, von Ulrich Schaptke über die Gefahren von Elektrosmog und von Kerstin Enning über die therapeutische Hypnose informiert und konnten zu den jeweiligen Themen ihre persönlichen Fragen stellen.

Elke Pappelbaum, eine Besucherin des Marktes, war begeistert von der Idee und sagte: „Es ist toll, dass durch eine Veranstaltung wie diese das Bewusstsein für das eigene Wohlbefinden gestärkt wird“. Eine weitere Besucherin freute sich über „Ratschläge, was man tun kann, um ein vernünftiges Leben für sich selbst und die nächste Generation zu ermöglichen“.

Die Idee für die Veranstaltung hatte Susanne Wessels von der Salzoase in Uedem. Der Werbering setzte den Gesundheitsmarkt schließlich in die Tat um. Wessels freut sich sehr über die gelungene Umsetzung gemeinsam mit Ines Günther, Heidi Binn und Klaudia Germer vom Werbering: „Ich stehe 1000-prozentig hinter der Idee. Alles ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin sehr gerührt, dass die Organisation so gut geklappt hat. Auch die Moderatoren sind toll!“