Goch : Geldautomat am Hagebau gesprengt

Der gesprengte Geldautomat ist mit einem Sichtschutzzaun umstellt. Das Gerät gehörte der Volksbank an der Niers. Foto: Anja Settnik/ANja Settnk

GOCH Ein Zeuge sah direkt vor der Explosion einige Männer, die im Auto davon fuhren. Während er mit der Polizei telefoniert, flog der Geldautomat in die Luft.

(nik) Der Sichtschutzzaun führt genau dazu nicht – dass Leute nicht wissen wollen, was sich dahinter befindet. Zumal auch bei flüchtigem Blick über den verhängten Bauzaun recht klar ist, was da passiert ist: Einmal mehr haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt, in diesem Fall sogar den dazu gehörigen Pavillon zerstört. Der oder was davon übrig ist steht auf dem Parkplatz des Gocher Hagebaumarkts. Vorerst gibt es an dieser Stelle keine Möglichkeit mehr, sich mit Bargeld zu versorgen. Zerstört wurde ein Geldautomat, der zur Volksbank an der Niers gehörte.

Laut Pressestelle der Kreispolizei kam es, wie erst am Montag mitgeteilt wurde, in der Nacht zu Sonntag gegen 3.27 Uhr zur Sprengung. Der Baumarkt befindet sich an der Straße „Am Bössershof“ nahe der Bundestraße 9 Richtung Weeze. Der Pavillon, in dem sich der Geldautomat befand, wurde durch die Explosion komplett zerstört. Einem Zeugen waren dort unmittelbar vor der Explosion drei bis vier männliche Personen aufgefallen. Im selben Moment, als der Zeuge von einem nahe gelegenen Parkplatz über den Notruf die Polizei informierte, kam es zur Explosion.

Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter im Anschluss in einem dunklen Fahrzeug in Richtung A 57. Wieviel Geld die Täter erbeuteten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Kalkar hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter Telefon 02824 880.

(nik)